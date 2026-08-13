Ruchi Infrastructure legte Quartalsergebnis vor

Ruchi Infrastructure äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.16 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.330 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 176.6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 6.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 165.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch