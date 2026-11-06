Ruchi Infrastructure: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ruchi Infrastructure hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 INR gegenüber 0.020 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Ruchi Infrastructure im vergangenen Quartal 165.3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ruchi Infrastructure 159.9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch