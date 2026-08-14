Ruby Mills mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ruby Mills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.50 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31.49 Prozent auf 914.8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 695.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch