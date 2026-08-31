Rubrik Aktie News: Anleger schicken Rubrik am Montagabend auf rotes Terrain

Um 20:26 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 92,00 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rubrik-Aktie bisher bei 88,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 514'677 Rubrik-Aktien.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 107,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 14,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 42,27 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 117,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Rubrik gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 427.26 Mio. USD im Vergleich zu 278.48 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 präsentieren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Rubrik möglicherweise am 14.09.2027 präsentieren.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,495 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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