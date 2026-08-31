Rubrik Aktie News: Rubrik fällt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 90,30 USD. Zwischenzeitlich weitete die Rubrik-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 88,75 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 92,50 USD. Bisher wurden via New York 222'099 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 107,86 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 19,45 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD ab. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 113,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 427.26 Mio. USD gegenüber 278.48 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.12.2026 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 14.09.2027.

Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,495 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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