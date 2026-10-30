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30.10.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Anleger setzen Rubrik am Freitagnachmittag unter Druck
Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,9 Prozent auf 124,37 USD abwärts.
Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 6,9 Prozent im Minus bei 124,37 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rubrik-Aktie bisher bei 123,32 USD. Bei 131,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 136'464 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,84 USD) erklomm das Papier am 29.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 12,44 Prozent Luft nach oben. Bei 42,27 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,01 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rubrik 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rubrik am 27.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,49 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 427.26 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309.86 Mio. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Rubrik im Jahr 2027 0,503 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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