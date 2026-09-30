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30.09.2026 20:27:13

Rubrik Aktie News: Rubrik schiebt sich am Mittwochabend vor

Rubrik Aktie News: Rubrik schiebt sich am Mittwochabend vor

Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rubrik-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 115,77 USD.

Rubrik
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Die Rubrik-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 115,77 USD. Bei 116,75 USD erreichte die Rubrik-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 179'063 Stück.

Am 30.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 0,85 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 42,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 63,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 27.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 427.26 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 309.86 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 03.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,503 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’532.41 13.69 S2BHCU
Short 15’049.11 8.98 S0BE8U
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Long 12’785.69 13.90 SI6BUU
Long 12’208.20 8.87 SU3BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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