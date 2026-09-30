Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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30.09.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 114,56 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 114,56 USD. Zwischenzeitlich weitete die Rubrik-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 114,56 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 114,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 69'111 Rubrik-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 116,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 1,69 Prozent zulegen. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 42,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 63,10 Prozent würde die Rubrik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Rubrik veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,49 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 427.26 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 309.86 Mio. USD umgesetzt.
Die Rubrik-Bilanz für Q3 2027 wird am 03.12.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Rubrik im Jahr 2027 0,503 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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