Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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29.09.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Rubrik. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 114,08 USD zu.
Um 20:26 Uhr sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 114,08 USD zu. In der Spitze legte die Rubrik-Aktie bis auf 114,94 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 113,01 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 122'805 Rubrik-Aktien.
Bei 116,12 USD markierte der Titel am 24.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 1,76 Prozent niedriger. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD ab. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 169,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 27.08.2026 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,49 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubrik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427.26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,503 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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