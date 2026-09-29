Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagnachmittag leichter

Um 16:28 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 112,89 USD. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 112,18 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 113,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61'022 Rubrik-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,12 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 2,78 Prozent niedriger. Bei 42,27 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 62,56 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 427.26 Mio. USD gegenüber 309.86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2027 0,503 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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