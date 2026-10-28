Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Abend auf rotem Terrain

Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 135,49 USD abwärts. Der Kurs der Rubrik-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 135,46 USD nach. Bei 135,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 251'715 Rubrik-Aktien.

Am 28.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 139,84 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,21 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 42,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 68,80 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 27.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 427.26 Mio. USD gegenüber 309.86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Rubrik-Bilanz für Q3 2027 wird am 03.12.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Rubrik ein EPS in Höhe von 0,503 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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