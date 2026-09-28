Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend stärker

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 113,44 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 113,90 USD. Bei 107,98 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 319'576 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rubrik am 27.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,49 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 427.26 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309.86 Mio. USD umgesetzt.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2027 0,503 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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