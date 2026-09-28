Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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28.09.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagnachmittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rubrik. Zuletzt wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 109,96 USD nach oben.
Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 109,96 USD. Der Kurs der Rubrik-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,17 USD zu. Bei 107,98 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 175'336 Rubrik-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2026 markierte das Papier bei 116,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,56 Prozent.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Am 27.08.2026 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 427.26 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 309.86 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 03.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,503 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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