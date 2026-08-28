Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 12,0 Prozent auf 94,23 USD. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 94,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,95 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 813'111 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 107,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,46 Prozent. Bei 42,27 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 04.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rubrik im vergangenen Quartal 387.07 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rubrik 278.48 Mio. USD umsetzen können.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 14.09.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2027 0,422 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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