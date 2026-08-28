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28.08.2026 16:29:00

Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 10,3 Prozent auf 96,05 USD.

Rubrik
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Die Rubrik-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 10,3 Prozent auf 96,05 USD nach. Die Rubrik-Aktie gab in der Spitze bis auf 95,10 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,95 USD. Bisher wurden heute 461'392 Rubrik-Aktien gehandelt.

Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 107,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 12,30 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (42,27 USD). Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 127,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Rubrik liess sich am 04.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 278.48 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 387.07 Mio. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Rubrik-Anleger Experten zufolge am 14.09.2027 werfen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Rubrik-Gewinn in Höhe von 0,422 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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