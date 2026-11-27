Um 20:26 Uhr stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 112,89 USD. In der Spitze legte die Rubrik-Aktie bis auf 113,25 USD zu. Bei 109,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 365'019 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Bei 139,84 USD markierte der Titel am 29.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 23,87 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD. Mit Abgaben von 62,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,49 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 427.26 Mio. USD – ein Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubrik 309.86 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 30.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 09.12.2027 dürfte Rubrik die Q3 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,504 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial