Um 16:28 Uhr sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 108,52 USD zu. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 110,99 USD. Bei 109,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 74'910 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 139,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 28,86 Prozent zulegen. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 61,05 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 27.08.2026 lud Rubrik zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,49 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 427.26 Mio. USD gegenüber 309.86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Rubrik-Bilanz für Q3 2027 wird am 30.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 09.12.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Rubrik.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,504 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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