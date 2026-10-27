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27.10.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik verteuert sich am Abend
Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rubrik legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 135,89 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 135,89 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rubrik-Aktie bei 137,93 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 206'054 Rubrik-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 137,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Mit Abgaben von 68,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 27.08.2026 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,49 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 427.26 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 309.86 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Am 03.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Rubrik-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,503 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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