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27.10.2026 16:29:00

Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 136,52 USD.

Rubrik
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Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 136,52 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rubrik-Aktie bei 137,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,49 USD. Zuletzt wechselten 119'365 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,93 USD erreichte der Titel am 27.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 1,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (42,27 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 69,04 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rubrik 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 27.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 427.26 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 309.86 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2027 0,503 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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