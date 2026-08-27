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27.08.2026 20:27:13

Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend mit Kursfeuerwerk

Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend mit Kursfeuerwerk

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Rubrik. Zuletzt konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 10,4 Prozent auf 106,12 USD.

Rubrik
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Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 10,4 Prozent im Plus bei 106,12 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rubrik-Aktie bei 107,31 USD. Bei 102,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 473'073 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 107,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,12 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 42,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 60,17 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Am 04.06.2026 äusserte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 387.07 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 278.48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 03.12.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 14.09.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rubrik einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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