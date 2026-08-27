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27.08.2026 16:29:00

Rubrik Aktie News: Bullen treiben Rubrik am Donnerstagnachmittag an

Rubrik Aktie News: Bullen treiben Rubrik am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere zuletzt 10,4 Prozent.

Rubrik
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Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 10,4 Prozent auf 106,15 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rubrik-Aktie bei 106,21 USD. Bei 102,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 144'124 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2026 auf bis zu 106,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 60,18 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Am 04.06.2026 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,53 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Rubrik im vergangenen Quartal 387.07 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rubrik 278.48 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Rubrik am 03.12.2026 vorlegen. Am 14.09.2027 wird Rubrik schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,310 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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