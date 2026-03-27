Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagnachmittag mit Kursverlusten

Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 45,63 USD. Die Rubrik-Aktie sank bis auf 44,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,77 USD. Zuletzt wechselten via New York 189'923 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,38 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 124,37 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,80 USD ab. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 1,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rubrik 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.03.2026 äusserte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 377.68 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 258.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.06.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,174 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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