Rubrik Aktie News: Bären lasten am Abend auf Rubrik

Um 20:26 Uhr rutschte die Rubrik-Aktie in der New York-Sitzung um 7,1 Prozent auf 63,47 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Rubrik-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 62,76 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 640'479 Rubrik-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rubrik-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 47,48 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 25,19 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 04.12.2025 äusserte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 350.17 Mio. USD im Vergleich zu 236.18 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rubrik am 12.03.2026 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,175 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial

Rubrik-Aktie am ersten Handelstag mit Kurssprung - Geht die Rally weiter?