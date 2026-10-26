Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Abend nordwärts

Um 20:26 Uhr stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 134,75 USD. Bei 136,16 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,37 USD. Bisher wurden heute 270'227 Rubrik-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 136,16 USD erreichte der Titel am 26.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,05 Prozent. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD ab. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 218,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,49 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 427.26 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 309.86 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 03.12.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,503 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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