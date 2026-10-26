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26.10.2026 16:29:00

Rubrik Aktie News: Rubrik steigt am Nachmittag

Rubrik Aktie News: Rubrik steigt am Nachmittag

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 135,07 USD zu.

Rubrik
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 135,07 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rubrik-Aktie bei 136,11 USD. Bei 131,37 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 165'017 Stück.

Am 26.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 219,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 427.26 Mio. USD gegenüber 309.86 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 03.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,503 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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