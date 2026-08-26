Rubrik Aktie News: Rubrik legt am Abend zu

Um 20:26 Uhr stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 96,18 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 96,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,50 USD. Bisher wurden via New York 131'177 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.08.2026 markierte das Papier bei 106,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 56,05 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Rubrik gewährte am 04.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,99 Prozent auf 387.07 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 278.48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.08.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Rubrik-Anleger Experten zufolge am 14.09.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rubrik-Aktie in Höhe von 0,310 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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