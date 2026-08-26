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26.08.2026 16:29:00

Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Rubrik. Zuletzt konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 94,24 USD.

Rubrik
75.72 CHF -2.99%
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Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere um 16:28 Uhr 1,7 Prozent. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 95,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 44'428 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2026 bei 106,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rubrik 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Rubrik liess sich am 04.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 387.07 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 278.48 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 27.08.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 14.09.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2027 0,310 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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