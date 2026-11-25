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25.11.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain
Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 106,93 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 106,93 USD. Zwischenzeitlich weitete die Rubrik-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,55 USD aus. Bei 104,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 186'505 Rubrik-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,84 USD) erklomm das Papier am 29.10.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 42,27 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 60,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 27.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 427.26 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Rubrik am 30.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 09.12.2027.
In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,504 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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