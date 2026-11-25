Die Rubrik-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 6,3 Prozent auf 103,70 USD. Die Rubrik-Aktie sank bis auf 102,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,92 USD. Zuletzt wurden via New York 68'916 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Bei 139,84 USD markierte der Titel am 29.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,85 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 145,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Rubrik gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent auf 427.26 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 09.12.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rubrik im Jahr 2027 0,504 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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