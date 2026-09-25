Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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25.09.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagabend billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 111,74 USD nach.
Um 20:26 Uhr rutschte die Rubrik-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 111,74 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rubrik-Aktie bisher bei 110,96 USD. Mit einem Wert von 112,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 171'158 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 116,12 USD. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 3,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 42,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,17 Prozent.
Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Rubrik gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,49 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 427.26 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 309.86 Mio. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 03.12.2026 gerechnet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,503 USD je Rubrik-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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