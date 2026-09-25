Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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25.09.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rubrik-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 111,08 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 111,08 USD. In der Spitze fiel die Rubrik-Aktie bis auf 111,07 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 112,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 50'528 Rubrik-Aktien.
Bei 116,12 USD markierte der Titel am 24.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 4,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,27 USD am 11.04.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,95 Prozent.
Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 27.08.2026. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 427.26 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Rubrik-Bilanz für Q3 2027 wird am 03.12.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Rubrik-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,503 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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