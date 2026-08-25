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25.08.2026 20:27:13

Rubrik Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Rubrik

Rubrik Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Rubrik

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Rubrik. Das Papier von Rubrik gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,8 Prozent auf 90,37 USD abwärts.

Rubrik
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Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 7,8 Prozent im Minus bei 90,37 USD. Das bisherige Tagestief markierte Rubrik-Aktie bei 90,15 USD. Bei 97,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 270'834 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (106,39 USD) erklomm das Papier am 15.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,73 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 53,23 Prozent Luft nach unten.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rubrik am 04.06.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,53 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 387.07 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 278.48 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 27.08.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Rubrik rechnen Experten am 14.09.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rubrik-Aktie in Höhe von 0,310 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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