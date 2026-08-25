Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag nahezu unbewegt

Bei der Rubrik-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 98,00 USD. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 98,58 USD. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 96,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,89 USD. Zuletzt wechselten via New York 62'185 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Bei 106,39 USD erreichte der Titel am 15.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 7,89 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 42,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 04.06.2026 äusserte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 387.07 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 278.48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 38,99 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 27.08.2026 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Am 14.09.2027 wird Rubrik schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,310 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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