Die Rubrik-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 111,48 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 108,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 199'777 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 139,84 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,44 Prozent. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 42,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 163,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rubrik 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.08.2026 äusserte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 427.26 Mio. USD im Vergleich zu 309.86 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Rubrik dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 30.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rubrik-Ergebnisse für Q3 2028 erwarten Experten am 09.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2027 0,504 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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