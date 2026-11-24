Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 110,42 USD. Die Rubrik-Aktie gab in der Spitze bis auf 109,87 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,50 USD. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 74'864 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2026 bei 139,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 26,64 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 42,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 61,72 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Rubrik gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 427.26 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 30.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von Rubrik rechnen Experten am 09.12.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rubrik-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,504 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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