Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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24.09.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Anleger schicken Rubrik am Donnerstagabend ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 113,08 USD.
Die Rubrik-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,2 Prozent auf 113,08 USD nach. Die Rubrik-Aktie sank bis auf 112,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 114,30 USD. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 130'447 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 116,12 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,69 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,62 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,49 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 427.26 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rubrik 309.86 Mio. USD umgesetzt.
Am 03.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,503 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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