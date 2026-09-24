Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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24.09.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 113,49 USD abwärts.
Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 113,49 USD ab. Die Rubrik-Aktie gab in der Spitze bis auf 112,75 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,30 USD. Bisher wurden heute 53'743 Rubrik-Aktien gehandelt.
Bei 116,12 USD markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,32 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 62,75 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Rubrik veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,49 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 427.26 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 03.12.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,503 USD je Rubrik-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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