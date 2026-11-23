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23.11.2026 20:27:13
Rubrik Aktie News: Rubrik verteuert sich am Abend kräftig
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Rubrik. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,1 Prozent auf 114,32 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 114,32 USD nach oben. Die Rubrik-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 117,50 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,40 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 192'642 Rubrik-Aktien den Besitzer.
Am 29.10.2026 markierte das Papier bei 139,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 18,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 27.08.2026 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,49 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 427.26 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Rubrik am 30.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 09.12.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Rubrik-Gewinn in Höhe von 0,504 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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