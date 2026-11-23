Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 8,0 Prozent auf 115,24 USD zu. Bei 116,37 USD erreichte die Rubrik-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 80'989 Rubrik-Aktien.

Am 29.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 139,84 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,35 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 42,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 63,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 27.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent auf 427.26 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Rubrik am 30.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 09.12.2027 dürfte Rubrik die Q3 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,504 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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