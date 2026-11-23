|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik schiesst am Nachmittag hoch
Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere zuletzt 8,0 Prozent.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 8,0 Prozent auf 115,24 USD zu. Bei 116,37 USD erreichte die Rubrik-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 80'989 Rubrik-Aktien.
Am 29.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 139,84 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,35 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 42,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 63,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 27.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent auf 427.26 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Rubrik am 30.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 09.12.2027 dürfte Rubrik die Q3 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,504 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rubrik
|
16:29
|Rubrik Aktie News: Rubrik schiesst am Nachmittag hoch (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend im Bärenmodus (finanzen.ch)
|
15.11.26
|Erste Schätzungen: Rubrik zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.08.26
|Ausblick: Rubrik präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Rubrik stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Rubrik
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.