Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend im Bullenmodus

Um 20:26 Uhr stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 7,6 Prozent auf 129,90 USD. Der Kurs der Rubrik-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 130,12 USD zu. Bei 121,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 167'031 Rubrik-Aktien.

Am 23.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 130,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 0,17 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 42,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 427.26 Mio. USD im Vergleich zu 309.86 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Rubrik-Gewinn in Höhe von 0,503 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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