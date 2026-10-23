Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 123,70 USD nach oben. Bei 123,76 USD erreichte die Rubrik-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 121,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 34'769 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 127,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,39 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 65,83 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rubrik am 27.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent auf 427.26 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 03.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Rubrik-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,503 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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