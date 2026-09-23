Rubrik Aktie News: Rubrik am Mittwochabend mit grünen Vorzeichen

Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 113,37 USD. Kurzfristig markierte die Rubrik-Aktie bei 114,47 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,46 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 189'367 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 114,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 0,96 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 42,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 168,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 27.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,49 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 427.26 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309.86 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,503 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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