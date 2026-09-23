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23.09.2026 16:29:00

Rubrik Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rubrik

Rubrik Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rubrik

Die Aktie von Rubrik gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 110,62 USD.

Rubrik
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Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 110,62 USD. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 110,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 75'594 Rubrik-Aktien.

Am 23.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,47 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,48 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rubrik 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Rubrik liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,49 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent auf 427.26 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 309.86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,503 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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