Rubrik Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Rubrik

Um 20:26 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 112,16 USD. Die Rubrik-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 110,30 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 191'280 Rubrik-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2026 auf bis zu 113,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,27 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie. Am 27.08.2026 hat Rubrik die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,49 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Rubrik im vergangenen Quartal 427.26 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rubrik 309.86 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 03.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Rubrik-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,503 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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