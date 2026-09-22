Rubrik Aktie News: Rubrik gibt am Dienstagnachmittag nach

Um 16:28 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 111,46 USD. Das Tagestief markierte die Rubrik-Aktie bei 110,38 USD. Bei 113,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 113'726 Stück.

Am 22.09.2026 markierte das Papier bei 113,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 2,19 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 42,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 62,08 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Rubrik gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,49 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 427.26 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Rubrik-Bilanz für Q3 2027 wird am 03.12.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rubrik-Aktie in Höhe von 0,503 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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