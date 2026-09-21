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21.09.2026 20:27:13

Rubrik Aktie News: Rubrik springt am Montagabend an

Rubrik Aktie News: Rubrik springt am Montagabend an

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere zuletzt 5,7 Prozent.

Rubrik
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Um 20:26 Uhr ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,7 Prozent auf 112,80 USD. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 112,81 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 107,57 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 247'225 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,81 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 0,01 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,27 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Mit Abgaben von 62,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Rubrik veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,89 Prozent auf 427.26 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,503 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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