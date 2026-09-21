Rubrik Aktie News: Rubrik macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,8 Prozent auf 111,88 USD. Zwischenzeitlich stieg die Rubrik-Aktie sogar auf 112,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,57 USD. Bisher wurden via New York 136'146 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (112,75 USD) erklomm das Papier am 21.09.2026. Gewinne von 0,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 164,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 27.08.2026 lud Rubrik zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 427.26 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309.86 Mio. USD umgesetzt.

Die Rubrik-Bilanz für Q3 2027 wird am 03.12.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,503 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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