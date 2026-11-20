Die Rubrik-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 106,92 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 105,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 195'700 Stück.

Bei 139,84 USD markierte der Titel am 29.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,79 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 42,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,47 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 27.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,49 USD im Vorjahresquartal verkündet. Rubrik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 427.26 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 30.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Rubrik rechnen Experten am 09.12.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rubrik einen Gewinn von 0,504 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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