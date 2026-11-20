Um 16:28 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 111,11 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rubrik-Aktie bisher bei 107,19 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 111,75 USD. Zuletzt wurden via New York 56'164 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Bei 139,84 USD markierte der Titel am 29.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 25,86 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,27 USD ab. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 61,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus. Am 27.08.2026 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,49 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 427.26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309.86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 37,89 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.11.2026 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 09.12.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Rubrik ein EPS in Höhe von 0,504 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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