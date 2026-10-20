Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 16:29:00
Rubrik Aktie News: Rubrik schiebt sich am Dienstagnachmittag vor
Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 114,46 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 114,46 USD. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 114,80 USD. Bei 111,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 33'162 Rubrik-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 42,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 170,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 27.08.2026. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 427.26 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 309.86 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Am 03.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden.
In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 0,768 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rubrik
|
20.10.26
|Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Dienstagabend an Boden (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Rubrik Aktie News: Rubrik schiebt sich am Dienstagnachmittag vor (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Ausblick: Rubrik präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Rubrik stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Rubrik
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.