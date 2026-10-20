Rubrik Aktie News: Rubrik schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Um 16:28 Uhr ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 114,46 USD. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 114,80 USD. Bei 111,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 33'162 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 42,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 170,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 27.08.2026. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 427.26 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 309.86 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 0,768 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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